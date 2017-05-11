Р. Карвалью: Зидан уже стал великим наставником

Бывший защитник «Реала» Рикарду Карвалью, который в настоящее время выступает в «Шанхай СИПГ», поделился мнением о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.
«У Зидана большой опыт выступления в качестве футболиста, и порой очень важно чувствовать, что происходит в головах у игроков. Но один тренер ничего не сделает, если ему не помогают квалифицированные игроки. Зидан уже стал великим наставником, и я уверен, что он продолжит показывать отличные результаты», — приводит слова Карвалью L'Equipe.