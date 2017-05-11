Федун: вряд ли вернусь к кандидатуре Бердыева, но никогда не говори «никогда»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о сложном периоде в московском клубе после отставки главного тренера Дмитрия Аленичева летом 2016 года, а также поведал о переговорах с Курбаном Бердыевым, которые проходили в то время.
«Был непростой период – с момента снятия Аленичева и до окончательного утверждения Карреры. Вы сами знаете, что тогда происходило… Очень трудный отрезок – серьёзное давление со стороны болельщиков, СМИ. Было очень важно дать Массимо возможность раскрутиться, завоевать симпатии трибун – ведь после того, как подобное происходит, работать гораздо легче.
Одно дело, когда на «Крылья» на «Открытие Арену» приходит 19 тыс., и совсем другое – 42 тыс. на «Томь». Это чрезвычайно весомый фактор – наконец заработал стадион, ведь когда тебя гонят вперед 30-40 тыс., это большая дополнительная мотивация. И те голы, что «Спартак» забивал в концовках домашних встреч, — конечно, эффект арены, эффект наших фанов.
Переговоры с Бердыевым? Это остаётся между нами. Он это не комментирует, я тоже не стану. Вернусь ли к его кандидатуре? Никогда не говори «никогда». Но, скорее всего, не вернусь", — сказал Федун в интервью «Спорт-экспрессу».