Шекспир: не знаю ни о каком джентльменском соглашении с Марезом

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал информацию о том, что полузащитник Рияд Марез заключил с руководством «лис» джентльменское соглашение, согласно которому клуб обязался продать алжирского игрока летом. Шекспир не в курсе наличия такого соглашения и сказал, что 26-летний Марез счастлив в «Лестере».
«Я не знаю ни о каком джентльменском соглашении. Если оно существует, мы должны быть в курсе. Очевидно, так как сезон подходит к концу, клуб будет общаться с игроками. Сегодня он был тем же Риядом — улыбался и наслаждался тренировкой. У него долгосрочный контракт, и он здесь счастлив», — цитирует Шекспира Sky Sports.