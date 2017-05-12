Моуринью: у «Аякса» будет 12 дней на восстановление, а «МЮ» проведёт 3 матча

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1). Манкунианцы, которые выиграли первую встречу в гостях со счётом 1:0, пробились в финал, в котором сыграют с «Аяксом».
«Мы заслуженно выиграли первый матч, но у нас не получалось убить интригу. Соперник смог навязать нам борьбу, и игроки «Сельты» заслуживают похвалы. Спустя 14 матчей «Юнайтед» вышел в финал. Если мы выиграем Лигу Европы, я буду счастлив. Это было бы потрясающе.
Я не видел эпизода с удалением, но Бейи показывал потрясающий футбол. Эмоции били ключом у каждого, и не у всех получалось себя контролировать. Ронкалья не впервой участвовать в таких ситуациях, и, вероятно, Эрик был слишком наивен. Мы лишились ценного игрока перед финалом в то время, когда у команды есть проблемы с составом.
С «Аяксом» будет непросто: это молодая, сильная команда. У амстердамцев будет 12 дней на восстановление после окончания чемпионата страны. Нам же придётся провести за это время три матча», — сказал Моуринью в интервью BT Sport.