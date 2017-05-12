Фердинанд: этой ночью Бейи не уснёт, «МЮ» лишился своего лучшего защитника

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о действиях футболиста манкунианцев Эрика Бейи на последних минутах ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1). Ивуариец получил красную карточку за удар соперника.
«Бейи будет думать о том, что он наделал. Теперь ему придётся пропустить финал Лиги Европы. Этой ночью он не уснёт. „Манчестер Юнайтед“ лишился своего лучшего защитника в преддверии решающего матча», — приводит слова Фердинанда Mirror.
Финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» состоится 24 мая.
Видео эпизода, приведшего к удалению Бейи, можно посмотреть в «Твиттере».