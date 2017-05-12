«Брондбю» оштрафован на $ 17 тыс. за мёртвых крыс, брошенных на поле фанатами

Датский клуб «Брондбю» был оштрафован национальной федерацией футбола за инцидент, произошедший в матче 3-го тура плей-офф чемпионов Суперлиги против «Копенгагена». Поединок был приостановлен после того, как болельщики хозяев бросили на поле несколько мёртвых крыс.
Сумма штрафа составила 150 тыс. датских крон (около $ 17 тыс.). «Брондбю» также запретил виновникам происшествия посещать матчи клуба в течение 12 месяцев.
Инцидент произошёл за пять минут до конца встречи. Когда футболисты «Копенгагена» хотели разыграть угловой, болельщики кинули в их сторону несколько крыс. Игру прервали на несколько минут, пока стюарды убирали грызунов с поля.