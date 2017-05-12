Гуардадо: победа Мексики в Кубке конфедераций—1999 была триумфом нашего футбола

Капитан сборной Мексики и полузащитник голландского «ПСВ» Андрес Гуардадо рассказал о своих надеждах на грядущий Кубок конфедераций, который пройдёт в России. Кроме того, игрок поделился воспоминаниями о Кубке 1999 года, который выиграла сборная Мексики.
«Я был ещё ребёнком и следил за турниром дома по телевизору. Вся страна была буквально парализована. Хорошо помню финал против сборной Бразилии на стадионе «Ацтека». Нам удалось выиграть решающий матч, и вся Мексика была вне себя от радости. Это был один из главных триумфов в истории нашей сборной.
На предстоящем Кубке конфедераций мы попали в сложную группу, ведь нам будут противостоять хозяева турнира и чемпион Европы. При всём уважении к сборной Новой Зеландии, её объективно можно считать самым простым соперником в нашем квартете.
Мы уверены в своих силах и возможностях. Мексике пора совершить качественный прорыв на международном уровне, будь то Кубок конфедераций, Кубок Америки или чемпионат мира. Грядущий турнир — отличная возможность доказать всем, что Мексика готова к покорению новых футбольных вершин. Кубок конфедераций покажет, из какого теста мы сделаны", — приводит слова Гуардадо официальный сайт ФИФА.
В ходе группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с Португалией 18 июня, 21 июня — с Новой Зеландией и 24 июня — с Россией.