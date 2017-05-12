Ляказетт, Дольберг и Феллайни вошли в команду недели Лиги Европы

На официальной странице УЕФА в «Твиттере» была опубликован состав команды недели Лиги Европы по итогам ответных полуфинальных матчей. В неё вошли по три игрока из «Лиона», «Манчестер Юнайтед» и «Аякса», а также два футболиста «Сельты».
Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»).
Защитники: Кенни Тете, Давинсон Санчес (оба – «Аякс»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Пионе Систо («Сельта»), Генрих Мхитарян, Маруан Феллайни (оба – «Манчестер Юнайтед»), Набиль Фекир, Максим Гоналон (оба – «Лион»).
Нападающие: Александр Ляказетт («Лион»), Каспер Дольберг («Аякс»).
По итогам двух полуфинальных матчей в финал Лиги Европы вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». Финал будет сыгран 24 мая.