Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — лучший игрок АПЛ по итогам апреля

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам апреля. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Южнокорейский футболист забил 5 мячей и отдал 1 результативный пас в 6 матчах лиги.
На звание лучшего игрока также претендовали: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Кристиан Эриксен, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм») и Эден Азар («Челси»).
Напомним, что лучшим тренером в апреле был признан наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а самый красивый гол забил нападающий «Челси» Педро Родригес.