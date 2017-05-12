Фанатам «МЮ» выделили 9,5 тыс. билетов на финал Лиги Европы

Всего 9,5 тыс. болельщиков «Манчестер Юнайтед» смогут попасть на «Френдс Арену», где 24 мая состоится финал Лиги Европы. Об этом сообщает Mirror.
Болельщикам манкунианского клуба было выделено 9,5 тыс. билетов. При этом «Френдс Арена», расположенная в Стокгольме, вмешает 50 тыс. зрителей.
Отметим, что болельщикам «Ливерпуля» на финал Лиги Европы прошлого сезона было выделено 10,2 тыс. билетов при вместимости стадиона «Санкт-Якоб Парк» в 35 тыс.
В финале Лиги Европы сезона-2016/17 «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Аякса».