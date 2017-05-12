Гвардиола: купим Яя Туре на день рождения самый большой торт

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что после матча с «Лестер Сити» (13 мая) в 37-м туре АПЛ клуб поздравит с днём рождения Яя Туре. Ивуарийскому полузащитнику завтра исполнится 34 года.
«Мы купим Яя на день рождения огромный торт, самый большой. Сразу после матча в субботу», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Стоит напомнить, что в 2014 году Туре грозился уйти из стана «горожан» из-за того, что никто в клубе не поздравил его с днём рождения. В итоге ситуацию удалось разрешить.