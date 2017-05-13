Титов: сейчас в «Спартаке» штаб Карреры, а про нас с Аленичевым забудьте

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов призвал не преувеличивать заслуги штаба Дмитрия Аленичева в досрочной победе красно-белых в РФПЛ. Аленичев и помогавший ему Титов были уволены из московского клуба на старте сезона, после чего роль наставника команды занял Массимо Каррера.
«Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю. От этих разговоров про багаж Титова — Аленичева абстрагировался, причём уже давно. Собака лает – караван идёт», — сказал Титов в интервью «Спорт-экспрессу».