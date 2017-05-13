Шакири: мы хотим победить «Арсенал» ради болельщиков «Стока»

Полузащитник «Сток Сити» Шердан Шакири поделился ожиданиями от домашнего матча 37-го тура АПЛ с «Арсеналом» (13 мая).
«Это очень важная игра для нас. Мы хотим поблагодарить болельщиков, поскольку они поддерживали нас в каждой домашней и гостевой игре. Мы хотим победить „Арсенал“ для них. На матче будет отличная атмосфера. Надеюсь, мы покажем результативный футбол. Я убеждён в том, что „Сток“ способен победить „канониров“.
Этот год получился для меня тяжёлым из-за травмы, но я вернулся, и это — самое главное. Хочу помочь товарищам по команде в ближайших матчах", — цитирует Шакири Sky Sports.