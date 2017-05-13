Источник: «Реал» договорился о продлении контракта с Зиданом до 2020 года

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продлит контракт с мадридским клубом до лета 2020 года, сообщает Marca.
По информации издания, французский специалист и президент клуба Флорентино Перес уже достигли соглашения о новом контракте, а официально он будет подписан в ближайшее время. Действующее соглашение Зидана с «Реалом» истекает летом 2018 года.
Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года и в первый же сезон добился с командой победы в Лиге чемпионов. После этого «Реал» также завоевали Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.