Джикия: Каррера настраивал футболистов «Спартака» на победу в матче с «Амкаром»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал гостевую победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ.
«Очередную победу одержали. Бурная радость сейчас. На каждый матч выходим и бьёмся, не зависит от того, чемпионы мы или нет. Каррера настраивал на победу, несмотря на то что определённая ротация состава присутствовала», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
На вопрос, не было ли ему жалко стадион бывшей команды, когда на поле прорвались болельщики «Спартака», Джикия ответил так: «Да нет, нормально. Они аккуратно выбежали, поздравили нас. Всё-таки 16 лет прошло с последнего чемпионства — думаю, это естественно».
«С Джано разыграли, хотел забить Хомичу правой ногой, не получилось, срезался мяч на Самедова, и он всё исполнил. Парни из „Амкара“ рады за меня», — отметил Джикия.