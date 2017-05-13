Скрипченко: сохранили лицо в матче с «Зенитом», но «Крыльям» этого мало

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение команды в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:3).
«Один известный тренер когда-то сказал: сомнения в собственных возможностях опаснее любого соперника. Сегодня эта фраза применима к нам. Наша команда умеет комбинировать, создавать моменты и играть в футбол. Но когда есть психологическая неуверенность… То, что произошло в начале игры, является следствием того, что психологически команда не была готова к стартовому натиску соперника. Это было даже не давление «Зенита», а наши ошибки, «Зенит» использовал элементарные моменты. С тем же Дзюбой просто-напросто надо действовать плотнее. А пропускать два мяча в начале игры и рассчитывать на что-то большее, чем сохранение лица на 75-летие клуба… Во втором тайме нам это удалось, но нашей амбициозной команде этого мало.
Есть удовлетворение от второго тайма, но над тем, что произошло в первом тайме, надо работать, и я постараюсь приложить максимальные усилия», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».