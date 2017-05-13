Евдокимов: Лоськов за 13 минут ни разу мяч не потерял, это хороший футболист

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:4) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги, а также похвалил руководство «железнодорожников» за решение дать 43-летней легенде клуба Дмитрию Лоськову возможность провести прощальную игру.
«Впечатления от матча не очень. Мы играли только первые 15-25 минут. Были хорошие моменты, но в целом – провал. Не сомневаюсь, что «Локомотив» с таким составом ещё будет бороться за самые высокие места. С такими командами мы может набирать очки, только если будем полностью сконцентрированы, настроены и агрессивны, если будет максимальная самоотдача. У нас этого не получилось.
Мы попытались задавить, пока Лоськов играл 13 минут. Что значит «минус один футболист у «Локомотива»? Лоськов хороший футболист, который за эти 13 минут и мяч-то ни разу не потерял. Восхищён руководством и тренером клуба, что дали сыграть Дмитрию этот матч. Это уважение к топ-футболисту», — передаёт слова Евдокимова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.