Каррера: «Спартак» всегда играет на победу

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 28-го тура РФПЛ с «Амкаром», состоявшегося 13 мая в Перми и завершившегося победой красно-белых со счётом 1:0.
«Несмотря на то что мы уже выиграли чемпионат, мы всегда играем на победу. Безусловно, будем стараться, чтобы набрать максимально возможное количество очков, для этого нужно полностью отдаваться на поле. Нам нужно будет хорошо подготовиться к матчу с «Тереком», чтобы выиграть дома перед своими болельщиками, а после этого будем готовиться к последней игре сезона. Сегодня я доволен всеми, кто вышел на поле», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».