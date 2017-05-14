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Монтелла: я чувствую, что «Милан» верит в меня

14 мая 2017, воскресенье. 00:58. Футбол

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от ничьей с «Аталантой» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 1:1.

«Игра была сбалансированной и ровной, поскольку „Аталанта“ — это сила, с которой нужно считаться. Они не случайно идут в чемпионате так высоко. Это честная ничья, я горжусь командой. В этом сезоне у нас было несколько отличных матчей. Когда игра не шла, мы прикладывали все усилия для того, чтобы переломить ситуацию

Я чувствую, что клуб верит в меня. У «Милана» высокие амбиции. Я не вижу никаких проблем", — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.

Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
Теги
Аталанта ФК Милан Винченцо Монтелла
Новости. Футбол
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