Монтелла: я чувствую, что «Милан» верит в меня

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от ничьей с «Аталантой» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 1:1.
«Игра была сбалансированной и ровной, поскольку „Аталанта“ — это сила, с которой нужно считаться. Они не случайно идут в чемпионате так высоко. Это честная ничья, я горжусь командой. В этом сезоне у нас было несколько отличных матчей. Когда игра не шла, мы прикладывали все усилия для того, чтобы переломить ситуацию
Я чувствую, что клуб верит в меня. У «Милана» высокие амбиции. Я не вижу никаких проблем", — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.