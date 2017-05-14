Известны уже 12 участников группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18

В субботу, 13 мая, стало известно, что «Порту» гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов — 2017/18. Таким образом, известны уже 12 участников.
В Испании участие в групповом этапе ЛЧ себе уже гарантировали «Барселона» и «Реал», в Германии — «Бавария» и «РБ Лейпциг», в Англии - «Челси» и «Тоттенхэм», в Португалии - «Бенфика» и «Порту», во Франции - «Монако», в России — «Спартак», на Украине - «Шахтёр», в Швейцарии - «Базель».
Команда, занявшая второе место в российской Премьер-Лиге, начнёт выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.