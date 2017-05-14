Источник: Пепе будет зарабатывать в «Интере» € 5 млн за сезон

Защитник «Реала» Пепе близок к переходу в «Интер». По информации радиостанции Onda Cero, летом португалец подпишет с миланским клубом контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать € 5 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что Пепе уже провёл переговоры с руководством «Интера». На защитника также претендовали клуб из чемпионата Китая и «ПСЖ».
Контракт 34-летнего футболиста с «Реалом» истекает летом этого года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пепе провёл 13 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.