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Защитник «Реала» Пепе может подписать контракт с «Интером»

13 мая 2017, суббота. 14:50. Футбол

Защитник мадридского «Реала» Пепе может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, португальский футболист, чей контракт со «сливочными» подходит к концу, уже провёл переговоры с руководством миланского клуба. Ранее сообщалось, что на Пепе также претендуют клуб из чемпионата Китая и «ПСЖ».

«Пепе сделал отличную карьеру в «Реале». Он был в клубе десять лет и многого добился. Не знаю, что с ним будет в следующем сезоне», — сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в интервью Marca, отвечая на вопрос о будущем португальца.

В нвнешнем сезоне чемпионата Испании Пепе провёл 13 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
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Интер ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Пепе Кеплер
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