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Матип: игроки «Ливерпуля» очень мотивированы на два последних матча

14 мая 2017, воскресенье. 11:18. Футбол

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал о желании команды выйти в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. За два матча до конца чемпионата красные (70 очков) занимают четвёртое место в таблице АПЛ, опережая на один балл идущий пятым «Арсенал» (69).

«Мы оптимистично настроены. Осталось два матча, и всё находится в наших руках. То, какое место мы в итоге займём, зависит от нас самих. Все игроки мотивированы, поскольку понимают, за что мы боремся. Все очень мотивированы.

Предстоящие два матча будут маленькими финалами. Мне нравятся такие битвы», — цитирует Матипа пресс-служба «Ливерпуля».

Мерсисайдцы в последних двух турах сыграют с «Вест Хэм Юнайтед» и «Мидлсбро».

Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Жоэль Матип
Новости. Футбол
14 мая 2017, воскресенье
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