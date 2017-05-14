Матип: игроки «Ливерпуля» очень мотивированы на два последних матча

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал о желании команды выйти в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. За два матча до конца чемпионата красные (70 очков) занимают четвёртое место в таблице АПЛ, опережая на один балл идущий пятым «Арсенал» (69).
«Мы оптимистично настроены. Осталось два матча, и всё находится в наших руках. То, какое место мы в итоге займём, зависит от нас самих. Все игроки мотивированы, поскольку понимают, за что мы боремся. Все очень мотивированы.
Предстоящие два матча будут маленькими финалами. Мне нравятся такие битвы», — цитирует Матипа пресс-служба «Ливерпуля».
Мерсисайдцы в последних двух турах сыграют с «Вест Хэм Юнайтед» и «Мидлсбро».