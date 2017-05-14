Ди Франческо может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Ромы»

Главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо может сменитьЛучано Спаллетти на посту наставника «Ромы».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium, соглашение с 47-летним специалистом достигнуто.
Контракт Ди Франческо с «Сассуоло» рассчитан до лета 2019 года, но он может покинуть клуб за € 3 млн, и римский клуб, по данным источника, готов активировать эту опцию.
Ди Франческо выступал за «Рому» в качестве игрока в 1997 — 2001 годах и становился чемпионом Италии.
Контракт Спаллетти с «Ромой» истекает в конце нынешнего сезона, и новостей о новом соглашении на данный момент нет.