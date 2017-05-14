«Уфа» — «Анжи»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Анжи» на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги.
«Уфа»: Аликин, Засеев, Тумасян, Сысуев, Шелия, Живоглядов, Стоцкий, Пауревич, Игбун, Обляков, Йокич.
Запасные: Сухов, Сафрониди, Никитин, Зубарев, Пуцко, Абдулавов, Бородько, Безденежных, Фатай, Карп.
«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Хубулов, Форбс, Будковский.
Запасные: Фильцов, Кацаев, Хадарцев, Георгиевский, Кудряшов, Брызгалов, Батов, Асильдаров, Эззатоллахи, Дудиев, Лях, Долгов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Анжи». Начало — в 16:30 мск.