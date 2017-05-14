Экс-пилот Формулы-1 Петров: рано или поздно «Спартак» должен был стать чемпионом

Экс-пилот Формулы-1, участник чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Виталий Петров, болеющий за «Зенит», прокомментировал завоевание чемпионского титула «Спартаком».
«В этом году очень мало следил за футболом, даже Лигу чемпионов почти не смотрел. Не было времени. «Спартак» стал чемпионом – это я знаю. У меня очень много друзей спартаковцев, настоящих болельщиков. За спартаковцами очень интересно смотреть в барах и вообще находиться рядом с ними, когда играет «Спартак». Они не просто сидят и пьют сок, а постоянно поддерживают команду, орут как бешеные и кричат заряды в поддержку своей команды.
16 лет – долгий срок, рано или поздно «Спартак» должен был выиграть, и этот день наконец-то настал. Я поздравляю спартаковцев с чемпионством», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.