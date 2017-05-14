«Аякс» на матч с «Виллем II» выставил самый молодой состав в истории Эредивизии

Средний возраст игроков «Аякса», вышедших в стартовом составе на матч 34-го тура чемпионата Нидерландов с «Виллем II», составил 20 лет и 139 дней. Таким образом, этот состав стал самым молодым за всю историю Эредивизии, сообщает Fox Sports.
«Аякс» побил рекорд ПСВ, который в 2013 году выставил на матч с «НЕК Неймеген» стартовый состав, средний возраст игроков в котором составил 20 лет и 155 дней.
На данный момент «Аякс» занимает второе место в чемпионате, отставая от «Фейеноорда», который находится на первом месте, на одно очко.