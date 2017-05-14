«Динамо» после матча с «Шинником» наградили кубком победителя ФНЛ

После окончания матча 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Динамо» — «Шинник» (1:0) на стадионе «Арена Химки» состоялась церемония награждения московской команды, ставшей чемпионом ФНЛ сезона-2016/17, сообщается в официальном «твиттере» бело-голубых.
Президент ФНЛ Игорь Ефремов поздравил футболистов и болельщиков бело-голубых с победой и вручил команде кубок.
Почётный динамовец Сергей Степашин вручил специальный приз нападающему Кириллу Панченко как лучшему бомбардиру турнира.
Футболисты в знак благодарности болельщикам растянули баннер «Друзья познаются в беде. Спасибо за поддержку!».