Хет-трик Кюйта принёс «Фейеноорду» победу и первый за 18 лет чемпионский титул

«Фейеноорд» в заключительном туре голландской Эредивизии на своём поле со счётом 3:1 обыграл «Хераклес» и стал чемпионом Нидерландов сезона-2016/17.
В таблице голландского первенства «Фейеноорд» на одно очко опередил «Аякс». Третьим финишировал «ПСВ Эйндховен».
В прошедшем матче хет-трик в составе хозяев поля оформил 36-летний нападающий Дирк Кюйт.
Команда из Роттердама стала чемпионом страны впервые за 18 лет (последний раз в сезоне-1998/99) и 15-й раз в истории.
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