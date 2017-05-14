Побегалов: в матче «Динамо» — «Шинник» играли команды разных дивизионов

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов подвёл итоги матча 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых на «Арене Химки» со счётом 1:0.
«Играли две команды разных дивизионов. „Динамо“ — команда Премьер-Лиги, „Шинник“ — нет. Мы могли получить и больше мячей. Лишь во втором тайме „Шинник“ начал играть во что-то, похожее на футбол. „Динамо“ поздравляю с выходом, желаю ему успехов», — передаёт слова Побегалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.