Матч «Рубин» — ЦСКА рассудит Вилков, «Зенит» — «Краснодар» — Сельдяков

Назначены арбитры на матчи 29-го тура российской Премьер-Лиги, которые состоятся в среду, 17 мая, сообщается на официальном сайте РФС.
Встречу между «Рубином» и ЦСКА обслужит Михаил Вилков, а матч с участием «Зенита» и «Краснодара» — Владимир Сельдяков.
«Спартак» – «Терек»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область);
«Рубин» – «ЦСКА»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа);
«Анжи» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Николай Еремин (Москва);
«Оренбург» – «Уфа»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владимир Миневич (Смоленск);
«Урал» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область);
«Зенит» – «Краснодар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь);
«Томь» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рафаэль Ильясов (Казань);
«Арсенал» – «Амкар»: судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Константин Шаламберидзе (Москва).