«Тоттенхэм» обыграл «МЮ» и обеспечил себе второе место в таблице АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Виктор Ваньяма и Гарри Кейн. За манкунианцев отличился Уэйн Руни.
«Тоттенхэм» набрал 80 очков и досрочно гарантировал себе второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (65), который располагается на шестой строчке, после этого поражения лишился даже теоретических шансов на попадание в топ-4.
Этот матч для «Тоттенхэма» стал последним на стадионе «Уайт Харт Лэйн». Сезон-2017/18 клуб проведёт на «Уэмбли», а летом 2018 года переберётся на новую арену.