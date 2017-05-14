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Игроки «Фейеноорда» отпраздновали чемпионство с болельщиками

14 мая 2017, воскресенье. 20:30. Футбол

«Фейеноорд» в заключительном туре голландской Эредивизии на своём поле со счётом 3:1 обыграл «Хераклес» и стал чемпионом Нидерландов сезона-2016/17. «Фейеноорд» опередил на одно очко «Аякс» в итоговой турнирной таблице первенства.

После финального свистка футболисты «Фейеноорда» бурно отпраздновали первое за 18 лет чемпионство команды вместе со своими болельщиками. Клуб стал чемпионом Нидерландов 15-й раз в своей истории.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» «Фейеноорда».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фейеноорд Болельщики — Футбол
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