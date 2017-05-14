«Мордовия» в гостях победила «Спартак-Нальчик» и покинула зону вылета ФНЛ

В матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Мордовия» на выезде обыграла со счётом 3:1 «Спартак-Нальчик».
Команда из Саранска вышла вперёд на 12-й минуте, когда точным ударом отметился Илья Петров. На 27-й минуте Владислав Сысуев сделал счёт 2:0, а за несколько минут до конца первого тайма Павел Игнатович довёл счёт до разгромного. В начале второго тайма хозяева смогли один мяч отыграть — на 52-й минуте этот сделал Олег Мурачёв.
Благодаря этой победе «Мордовия» набрала 39 очков и поднялась на 15-е место в таблице, покинув зону вылета. «Спартак-Нальчик» с 38 баллами занимает 18-ю строчку.