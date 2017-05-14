Грасия остался недоволен судейством в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал гостевое поражение от «Ростова» (2:4) в матче 28-го тура РФПЛ, а также посетовал на ошибки судейской бригады. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
«Мы знали, что едем играть против сложного соперника, который здорово играет дома. Знали, что «Ростову» очень сложно забить в гостях. Матч сложился таким образом, что очень быстро мы пропустили, этот гол был забит скорее из офсайда. Эти пропущенные голы в первом тайме сбили нас с курса. Во втором тайме мы попытались наладить игру, искали варианты в атаке. Могу сказать, что игра получилась сложная, тяжёлая. Будем готовиться к следующему матчу, который состоится уже в среду.
Оборона позволяла игрокам «Ростова» практически без сопротивления наносить голевые удары по воротам? Нужно проанализировать все голы. Что касается первого гола, то там был офсайд. Гол во втором тайме, я считаю, тоже был забит с нарушением, когда Ерохин сфолил на Цакташе. Стоит отметить, что мы давали много свободы сопернику, в частности в эпизоде со вторым голом Азмуна. Но при этом много свободы давал и арбитр.
Почему до счёта 4:0 у «Рубина» не было даже полумомента? Это действительно так. Причина этого – неточность в передачах, брак, недостаточная агрессивность в единоборствах, в том числе в верховых, в подборах», — цитирует Грасию пресс-служба клуба.