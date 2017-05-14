Болельщики «Спартака» почтили память актёра Александра Абдулова

Накануне дня рождения Александра Абдулова болельщики «Спартака» почтили память актёра, сообщает teleprogramma.pro.
На могиле Абдулова на Ваганьковском кладбище появился свежий газон из красно-белых цветов с надписью: «Саша, мы — чемпионы!» «Спартаковцы — красавцы!» — прокомментировала этот поступок красно-белых вдова актёра Юлия Абдулова.
Александр был преданным поклонником «Спартака». Чтобы поддержать любимого актёра в борьбе с тяжёлой болезнью, футболисты клуба даже выходили на поле в футболках с портретом актёра. 29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 64 года.