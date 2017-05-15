Канунников: игроки «Рубина» в Ростове выглядели как мальчики для битья

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал гостевое поражение от «Ростова» (2:4) в матче 28-го тура РФПЛ.
"«Ростов» нас полностью переиграл. Даже наши голы не скрасили общего настроения от игры. Понятно, что счёт был уже 4:0, и «Ростов» играл в удовольствие, поэтому забили два. Нас обыграли по всем статьям. При 4:0 «Ростов» играл уже расслабленно, а когда ведёшь с таким счётом, то психологически немного успокаиваешься. Был бы счёт 0:0, как вначале, нам бы не дали шанса сегодня.
К судье нет претензий. В каждом единоборстве игроки «Ростова» была настырнее и жёстче. А мы выглядели как мальчики для битья. Судья отработал хорошо", — цитирует Канунникова «Реальное время».