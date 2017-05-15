Спаллетти: это больше, чем просто победа. Она показывает, на что способна «Рома»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:1.
«Получилась хорошая игра. Нам не хватало нескольких футболистов, но мы играли как серьёзная команда, которая время от времени должна была вносить изменения в рисунок игры и выходить из-под прессинга, сохраняя ясную голову. Как я сказал перед матчем, нас интересовала только победа. Остальное не имеет значения. Если вы хотите сделать нам комплимент, то могу сказать, что „Рома“ всегда была способна одолеть „Ювентус“. Но это больше, чем победа, потому что она показывает, на что способна наша команда.
Впереди у «Ромы» несколько ключевых матчей, поэтому давайте сейчас не будем говорить о контрактах, трансферах и прочих подобных вещах. Нам нужно думать только об оставшихся встречах», — сказал Спаллетти в эфире Mediaset Premium.