Скауты «Челси» просмотрели Рюдигера и Найнгголана в матче «Рома» — «Ювентус»

«Челси» заинтересован в приобретении двух игроков «Ромы» — защитника Антонио Рюдигера и полузащитника Раджи Найнгголана, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb. По данным источника, скауты лондонского клуба побывали на матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» (3:1), чтобы просмотреть этих футболистов в деле.
Трансферы Рюдигера и Найнгголана будут зависеть от многих факторов, в том числе от того, останется ли Лучано Спаллетти главным тренером «Ромы» в следующем сезоне. Контракт Спаллетти с римлянами истекает в конце нынешнего сезона, и новостей о новом соглашении на данный момент нет.