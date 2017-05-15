В «Анжи» выразили соболезнования Григоряну в связи со смертью матери: мы вместе!

Махачкалинский «Анжи» выразил соболезнования главному тренеру команды Александру Григоряну, у которого за два часа до матча 28-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:2) умерла мать. Несмотря на это, Григорян руководил командой во время матча, а на похороны отправился после игры.
«Руководство, тренерский штаб, игроки „Анжи“ искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе!» — сказано в сообщении на странице «Анжи» в «Твиттере».
После этого матча «Уфа» (37 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Анжи» (30) — на 12-й строчке.