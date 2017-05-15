Зидан не подтвердил, что Хамес покинет «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил информацию СМИ о том, что полузащитник Хамес Родригес близок к смене клубной прописки. Сообщалось, в частности, что колумбийский футболист достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед».
«Нет, Хамес находится в «Реале». Я сам думаю лишь о концовке сезона и ни о чём другом говорить не хочу. Нам осталось добиться самого сложного, и мы будем бороться до конца. Команда будет выкладываться максимально», — приводит слова французского специалиста Marca.
Родригес недоволен тем, что не имеет соответствующей игровой практики в стане «сливочных»: «Реал» в Примере провёл 36 матчей, а сам футболист принял участие в 21 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.