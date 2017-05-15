В «Лас-Пальмасе» исключили работу помощника Луиса Энрике у руля команды

Хуан Карлос Унсуэ, помощник главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, не будет работать у руля «Лас-Пальмаса». Об этом сказал президент островитян Мигель Анхель Рамирес. По окончании текущего сезона клуб расстанется с нынешним наставником команды Энрике Сетьеном, который не захотел продлить свой контракт.
«У Сетьена были свои идеи, я а придерживался своей точки зрения по некоторым вопросам. Сетьен всегда говорит то, что думает», — цитирует Рамиреса Marca.
На вопрос о том, может ли Унсуэ возглавить «Лас-Пальмас», Рамирес ответил, что у руля команды будет работать специалист, который был до этого главным тренером.
Испанские СМИ не исключают, что Унсуэ по окончании сезона возглавит «Барселону».
За тур до окончания чемпионата Испании «Лас-Пальмас» с 39 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.