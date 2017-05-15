Р. Фернандес: планы «Барселоны» неизменны вне зависимости от результатов

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отметил, что планы клуба не будут меняться в зависимости от результатов. Фернандес сказал это и в связи с будущим главным тренером сине-гранатовых.
«Планы «Барселоны» неизменны вне зависимости от результатов. Не имеет значения, выиграем мы чемпионат Испании или нет. Решения будут приниматься в соответствующее время. Это касается и будущего главного тренера команды», — приводит слова Фернандеса испанское интернет-издание Sport.
За тур до окончания чемпионата Испании «Барселона» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу. Столько же очков и у занимающего 2-ю строчку мадридского «Реала», причём у «сливочных» игра в запасе.