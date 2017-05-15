Черчесов: думаете, легко сказать Шатову или Кокорину: «Вас нет»?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие в расширенном списке национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций — 2017 футболистов «Зенита» Олега Шатова и Александра Кокорина.
«Состояние Шатова я могу оценивать на 100%, потому что вчера с ним разговаривал. Не только с ним, но и с Кокориным, и с Джанаевым, и с Крицюком, и с Озодоевым. Если бы это был простой сбор, контрольный матч, диалога не было бы. Но перед большим турниром футболисты должны узнавать такие вещи из первых уст. Ситуация совершенно простая. Надо отдать им должное: они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Кто там с кем конфликтует, мы в это не вмешиваемся.
У нас получился хороший разговор, и он будет продолжаться. Думаю, мы и повстречаемся. Нужно настроить людей, чтобы со следующего сезона они были конкурентоспособнее. Думаете, легко сказать Шатову или Кокорину: «Вас нет»? Мы ждём нашего Шатова и нашего Кокорина в следующем сезоне. Не может быть так, что целый год футболисты играли не так, как должны, и попали в сборную. Мы друг друга поняли. Они всё знают, что должны делать", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.