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Сборная Румынии разгромила Украину в матче Евро-2024

Сборная Румынии разгромила Украину в матче Евро-2024
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Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Румынии и Украины. Игра проходила на стадионе стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

На 29-й минуте Николае Станчу вывел сборную Румынии вперёд. Затем, на 53-й минуте Рэзван Марин удвоил преимущество румын в счёте. Спустя четыре минуты Денис Дрэгуш довёл счёт до разгромного — 3:0.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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