Маскерано из-за травмы может пропустить последние матчи сезона

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано из-за травмы не смог принять участие в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (4:1). Аргентинец вошёл в стартовый состав на игру, которая состоялась вчера, 14 мая, но получил повреждение на тренировке и остался на скамейке запасных.
Сегодня Маскерано прошёл медицинское обследование, которое выявило у него травму правого бедра. Пресс-служба «Барселоны» не раскрывает сроков возвращения 32-летнего футболиста в строй, но издание AS отмечает, что он может пропустить последние матчи сезона — с «Эйбаром» (21 мая) в чемпионате Испании и с «Алавесом» (27 мая) в финале Кубка страны.
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