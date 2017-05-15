Петраков: Смолов оплатил мой «штраф» за мат? Федька — молодец!

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал решение нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова оплатить его так называемый штраф за нецензурные слова.
Петраков осенью прошлого года пообещал за каждое нецензурное слово во время матчей переводить на благотворительность по тысяче рублей. Журналисты программы «Культ тура» за три месяца насчитали 55 произнесённых Петраковым матерных слов. За него рассчитался Смолов, который перевёл деньги в фонд «Обыкновенное чудо», поддерживающий семьи с детьми, имеющими серьёзные проблемы со здоровьем.
«То, что Федька оплатил мой «штраф» за мат, – молодец! Мы с ним давно в хороших отношениях, мне приятно.
С другой стороны, откуда это всё берется?! Про какие слова вы вообще говорите? Вы хотите сказать, что я каждый матч ругаюсь нецензурной бранью? Каким образом там насчитали 55 тысяч рублей?! С таким же успехом могло быть и 155. Я в этой истории участвовать не собираюсь, это уже абсурд какой-то.
Следить за главным тренером во время матча, когда все на нервах, эмоциях, — это не совсем правильно. В каких-то моментах действительно теряешь контроль немного, а они только и ждут, чтобы это всё записать и показать. Пусть в этом шоу участвует кто-то другой, я в нём участвовать больше не собираюсь», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.