Батшуайи: после победы в АПЛ было много празднований, молитв и песен

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи прокомментировал победу над «Вест Бромвич Альбион» со счётом 1:0 в матче 37-го тура чемпионата Англии. Батшуайи стал автором единственного гола. Благодаря этой победе синие досрочно завоевали чемпионский титул.
«Это предел мечтаний. У нас был фантастический сезон, мы очень усердно работали, все в команде счастливы. Помимо прочего, мы – чемпионы. У нас был шанс как можно скорее достичь своей цели, и мы рады, что сделали это. Я очень счастлив, что помог команде в важный момент. После матча было много празднований, много молитв и много песен. Это фантастическое достижение для всех игроков и болельщиков.
Конечно, это был очень сложный сезон лично для меня. Но я знал, что легко не будет, потому что это великий клуб с выдающимися футболистами. Я очень усердно работал и внёс большой вклад в победу команды, и это осуществление мечты. Даже несмотря на то, что я не получал много игрового времени, я многому научился на еженедельных тренировках. Я всегда полностью выкладывался, когда появлялся на поле", — цитирует Батшуайи сайт «Челси».