Неймар: это мой лучший сезон с момента перехода в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Неймар, который забил три мяча в выездном матче 37-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (4:1), высоко оценил свою игру в этом сезоне.
«Сезон для меня складывается великолепно. Думаю, это мой лучший сезон с момента перехода в „Барселону“. Не знаю, вышел ли я на новый уровень, трудно составить мнение, когда находишься на поле.
У меня всегда была одна и та же роль в команде, с момента прихода в «Барсу» и вплоть до сегодняшнего дня она не изменилась. В нашей команде все знают о своих ролях", — цитирует Неймара France Football.
В этом сезоне Неймар забил 19 голов и отдал 20 результативных передач во всех турнирах.
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