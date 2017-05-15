Смоллинг: у меня с Моуринью хорошие отношения, несмотря на его критику

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг отметил, что его отношения с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью остаются хорошими, несмотря на недавнюю критику специалиста за подход Смоллинга к возвращению в строй после травмы колена.
Моуринью неоднократно критиковал Смоллинга и его товарища по команде Фила Джонса за нежелание играть через боль.
«По-моему, это, наоборот, хорошо, потому что тренер хочет видеть тебя на поле. Он хочет, чтобы ты играл за него, сражался как настоящий воин. Но при травме колена всё не так просто, приходится обговаривать ситуацию с врачами. Мы сами не хотим смотреть на игру со стороны. Мы очень старались вернуться как можно раньше, и я рад, что это получилось. На протяжении всего процесса реабилитации мы обсуждали с Моуринью своё состояние. У нас с ним хорошие отношения», — цитирует Смоллинга Sky Sports.